Москва18 апрВести.В районе порта Высоцк в Ленинградской области произошел пожар при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксированоуточнил глава региона в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, в настоящее время воздушная тревога в Ленинградской области отменена.
Ранее губернатор Дрозденко сообщал о ликвидации 27 украинских БПЛА во время ночной атаки на регион.