Пожар произошел в районе порта Высоцк в Ленобласти при отражении атаки БПЛА

Москва18 апр Вести.В районе порта Высоцк в Ленинградской области произошел пожар при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано уточнил глава региона в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в настоящее время воздушная тревога в Ленинградской области отменена.

Ранее губернатор Дрозденко сообщал о ликвидации 27 украинских БПЛА во время ночной атаки на регион.