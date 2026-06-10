Москва10 июнВести.В Ростовской области ликвидированы все последствия ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область устраненынаписал Юрий Слюсарь
Пожар в Миллеровском районе удалось полностью потушить. Люди уже вернулись в свои дома.
Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, возникшее из-за упавших обломков дрона, тоже полностью потушили.
Ранее глава региона сообщил об уничтожении более 10 вражеских беспилотников. Под удары попали Верхнедонский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.
Пострадавших в результате атаки нет.