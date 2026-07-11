Слюсарь сообщил о ликвидации пожаров в Таганроге, Азове и Азовском районе

В Таганроге, Азове и Азовском районе полностью потушили пожары после атаки БПЛА Слюсарь сообщил о ликвидации пожаров в Таганроге, Азове и Азовском районе

Москва11 июл Вести.В Азове, Азовском районе и Таганроге полностью ликвидированы пожары, которые возникли накануне в результате атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы написал Юрий Слюсарь

По информации оперативного штаба области, работу по тушению вели всю ночь. пожарным помогали сотрудники областных и муниципальных служб, порядок обеспечивала полиция.

Жителям Азова и Таганрога, которые временно покинули свои дома из-за ЧС, разрешили вернуться. Те, кто провел ночь в пунктах размещения, уже разъехались по домам.

Власти на местах помогают всем, кому это необходимо.

Режим беспилотной опасности в Ростовской области отменен.