Москва11 июлВести.Жители Таганрога, чьи дома накануне попадали в зону эвакуации, могут возвращаться в свое жилье, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она проинформировала, что ликвидация последствий атаки ВСУ на город 10 июля продолжается, профильные службы работают в усиленном режиме.
Жители, чьи дома попадали в зону эвакуации, могут возвращаться обратнонаписала Камбулова в MAX
Специальная комиссия продолжает обследование жилых помещений для оценки нанесенного ущерба, сообщила она и заверила, что никто не останется один на один с проблемой: все обращения граждан будут приняты и отработаны в установленном порядке.