Жители попавших в зону эвакуации домов в Таганроге могут вернуться обратно

Эвакуированные жители домов в Таганроге могут возвращаться в свое жилье Жители попавших в зону эвакуации домов в Таганроге могут вернуться обратно

Москва11 июл Вести.Жители Таганрога, чьи дома накануне попадали в зону эвакуации, могут возвращаться в свое жилье, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она проинформировала, что ликвидация последствий атаки ВСУ на город 10 июля продолжается, профильные службы работают в усиленном режиме.

Жители, чьи дома попадали в зону эвакуации, могут возвращаться обратно написала Камбулова в MAX

Специальная комиссия продолжает обследование жилых помещений для оценки нанесенного ущерба, сообщила она и заверила, что никто не останется один на один с проблемой: все обращения граждан будут приняты и отработаны в установленном порядке.