В Таганроге после воздушной атаки изменился ряд автобусных маршрутов В Таганроге ликвидируют последствия атаки БПЛА, эвакуированные размещены в ПВР

Москва10 июл Вести.В Таганроге огнеборцы во взаимодействии с экстренными службами продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. Пожарные расчеты работают в усиленном режиме, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Она проинформировала об изменении ряда маршрутов общественного транспорта.

Ранее я уже сообщала о временном изменении схем движения маршрутов №73-б, 74, 19 и 30. Теперь к ним добавились автобусы №6 и 56. Ограничения будут действовать до ликвидации последствий написала Камбулова в мессенджере MAX

Дома, пострадавших в результате атаки, осмотрят члены специальной комиссии. Они обследуют повреждения и оценят причиненный ущерб.

Эвакуированные жильцы, у кого нет возможности остановиться у родственников или знакомых, поселились в пункте временного размещения (ПВР). Там созданы все необходимые условия для проживания. Люди пробудут в ПВР до полной стабилизации обстановки и завершения восстановительных работ.

Глава Таганрога выразила искреннюю благодарность местным предпринимателям, которые организовали подвоз горячего питания и питьевой воды, оказывают поддержку людям в ПВР и пожарным. Она также поблагодарила жителей и организаций, которые не остались в стороне.

По информации Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в городе не выявлено. Специалисты будут мониторить обстановку в течение всех дней до полной ликвидации последствий ЧС.