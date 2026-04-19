В Таганроге при ночной атаке БПЛА повреждено здание механического колледжа

Москва19 апр Вести.В ночь на 19 апреля Таганрог снова атаковали беспилотники. В результате ударов пострадали коммерческие объекты, здание механического колледжа и больше 10 машин. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Трое жителей обратились к врачам - помощь им оказали на месте, госпитализация не понадобилась.



Глава города рассказала, что утром состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС.

В настоящее время на месте падения обломков работают спасатели, полицейские и сотрудники МЧС.

Территории завода имени Бериева и Приморского парка оцеплены – скоро там начнут работу саперы. Движение автобусов и трамваев по улице Инструментальной временно изменили.

Жителей просят не трогать обломки и подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу звонить по телефону экстренных служб 112.