Москва19 апрВести.В ночь на 19 апреля Таганрог снова атаковали беспилотники. В результате ударов пострадали коммерческие объекты, здание механического колледжа и больше 10 машин. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Трое жителей обратились к врачам - помощь им оказали на месте, госпитализация не понадобилась.
Глава города рассказала, что утром состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС.
В настоящее время на месте падения обломков работают спасатели, полицейские и сотрудники МЧС.
Территории завода имени Бериева и Приморского парка оцеплены – скоро там начнут работу саперы. Движение автобусов и трамваев по улице Инструментальной временно изменили.
Жителей просят не трогать обломки и подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу звонить по телефону экстренных служб 112.