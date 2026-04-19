Глава Таганрога предупредила о возможных взрывах в Приморском парке города Саперы обезвреживают взрывоопасные предметы в Приморского парке Таганрога

Москва19 апр Вести.Саперы обезвреживают в Приморском парке Таганрога взрывоопасные предметы, попавшие туда в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В этой связи она предупредила о возможных взрывах и призвала население не поддаваться панике.

В связи с работой саперов по обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Приморского парка возможны громкие звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера написала Камбулова в мессенджере MAX

Она попросила жителей сохранять спокойствие и заверила, что ситуация находится под контролем.

В результате удара БПЛА ночью 19 апреля по Таганрогу пострадали три человека. Повреждения получили коммерческие предприятия, здание механического колледжа и автомобили.