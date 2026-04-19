Москва19 апрВести.Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении оперативных мероприятий около территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.
Кроме того, около предприятия полностью восстановили трамвайное движение, автобусное движение пока не запущено.
Оперативные мероприятия завершены возле территории ТАНТК им. Бериеваговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Как сообщилось ранее, в результате украинского удара, нанесенного ночью 19 апреля по Таганрогу, пострадали три человека. Повреждения получили коммерческие предприятия, здание механического колледжа и автомобили.