Москва19 апр Вести.Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении оперативных мероприятий около территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

Кроме того, около предприятия полностью восстановили трамвайное движение, автобусное движение пока не запущено.

Как сообщилось ранее, в результате украинского удара, нанесенного ночью 19 апреля по Таганрогу, пострадали три человека. Повреждения получили коммерческие предприятия, здание механического колледжа и автомобили.