Москва11 июлВести.В Таганроге полностью ликвидирован пожар, возникший в результате воздушной атаки на город 10 июля. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в мессенджере MAX.
Отмечается, что пожарные потушили возгорание в 5.05.
Ликвидация последствий вражеской атаки на город, произошедшей 10 июля, продолжается… В 5.05 пожар полностью потушеннаписала Светлана Камбулова
Часть пожарных расчетов останется на месте для контроля обстановки и недопущения повторного возгорания.
Жителям, временно покинувшим дома из-за эвакуации, разрешено вернуться.
Специальная комиссия ведет осмотр пострадавших квартир и домов для определения размера ущерба. Заявления от горожан принимаются и обрабатываются в установленном порядке.
Глава администрации держит ситуацию на особом контроле.