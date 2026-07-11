В Таганроге полностью потушили пожар после атаки беспилотников

В Таганроге завершено тушение пожара, жители возвращаются домой В Таганроге полностью потушили пожар после атаки беспилотников

Москва11 июл Вести.В Таганроге полностью ликвидирован пожар, возникший в результате воздушной атаки на город 10 июля. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в мессенджере MAX.

Отмечается, что пожарные потушили возгорание в 5.05.

Ликвидация последствий вражеской атаки на город, произошедшей 10 июля, продолжается… В 5.05 пожар полностью потушен написала Светлана Камбулова

Часть пожарных расчетов останется на месте для контроля обстановки и недопущения повторного возгорания.

Жителям, временно покинувшим дома из-за эвакуации, разрешено вернуться.

Специальная комиссия ведет осмотр пострадавших квартир и домов для определения размера ущерба. Заявления от горожан принимаются и обрабатываются в установленном порядке.

Глава администрации держит ситуацию на особом контроле.