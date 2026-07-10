После атаки БПЛА на Таганрог Юрий Слюсарь встретился с эвакуированными жителями

Слюсарь встретился с эвакуированными жителями Таганрога после атаки БПЛА После атаки БПЛА на Таганрог Юрий Слюсарь встретился с эвакуированными жителями

Москва10 июл Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях ночной массированной атаки вражеских беспилотников на Таганрог, в результате которой произошел пожар в морском порту. Глава региона встретился с эвакуированными жителями.

На данный момент в порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте также работает пожарный поезд.

Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности отметил Слюсарь в мессенджере MAX

Вероятно, жители смогут вернуться в свои дома, которые находятся в границах ЧС, через несколько дней.