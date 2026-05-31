После атаки на топливное хранилище в Ростовской области эвакуировали жителей В Ростовской области эвакуировали людей после атаки ВСУ на хранилище топлива

Москва31 мая Вести.Жителей близлежащих частных домов эвакуировали после падения обломков БПЛА и последующего пожара в хранилище топлива на одном из частных предприятий в Матвеево-Курганском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.

Враг атаковал предприятие, обеспечивающее сельскохозяйственных товаропроизводителей, ночью 31 мая.

Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности сказано в сообщении

На место происшествия прибыл пожарный поезд, работают подразделения экстренных служб.

Информация о пострадавших к данному часу не поступала и будет уточняться. Также Слюсарь предупредил, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.

В поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Угрозы для жизни местных жителей в настоящее время нет. Поступление газа перекрыто.