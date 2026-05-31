Слюсарь: пожарный поезд тушит пожар на топливном хранилище в Ростовской области

Поезд прибыл на место пожара на топливном хранилище в Ростовской области Слюсарь: пожарный поезд тушит пожар на топливном хранилище в Ростовской области

Москва31 мая Вести.К тушению пожара на топливном хранилище в Матвеево-Курганском районе Ростовской области привлекли пожарный поезд. Возгорание произошло после падения фрагментов сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее глава субъекта рассказал об эвакуации жителей близлежащих к месту инцидента частных домов.

Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара сказано в сообщении главы субъекта в MAX

В настоящее время людям ничего не угрожает, информации о пострадавших к этому часу не поступала.

Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников в ночь на воскресенье, 31 мая. Враг атаковал более 9 районов региона. В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более 50 БПЛА.

В поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто.

Угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.