Москва31 маяВести.К тушению пожара на топливном хранилище в Матвеево-Курганском районе Ростовской области привлекли пожарный поезд. Возгорание произошло после падения фрагментов сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее глава субъекта рассказал об эвакуации жителей близлежащих к месту инцидента частных домов.
Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожарасказано в сообщении главы субъекта в MAX
В настоящее время людям ничего не угрожает, информации о пострадавших к этому часу не поступала.
Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников в ночь на воскресенье, 31 мая. Враг атаковал более 9 районов региона. В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более 50 БПЛА.
В поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто.
Угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.