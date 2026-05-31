Москва31 маяВести.Глава администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области Дина Алборова сообщила в своем Telegram-канале, что площадь пожара на нефтебазе в поселке Матвеев Курган, где после ночной атаки ВСУ произошло возгорание, составляет 3600 "квадратов".
Пострадало 17 домовладений, три магазина, аптека и автомобиль. Энергоснабжение восстановят в течение получаса.
В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Очаг пожара полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий. Ситуация под контролемотмечается в сообщении
Пострадавших нет. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации.