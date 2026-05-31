Москва31 маяВести.В поселке Матвеев Курган в Ростовской области ввели режим ЧС после возгорания на нефтебазе после атаки ВСУ. Об этом сообщила в Telegram-канале глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.
В ночь на 31 мая при атаке Вооруженных сил Украины произошло возгорание нефтебазы в райцентре.
По состоянию на 31 мая 2026 года с 02.20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуацииотмечается в сообщении
Пострадавших нет. Пожар ликвидируют более ста человек. Очаг возгорания полностью не локализован.