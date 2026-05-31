Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелось хранилище топлива

От падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище в Ростовской области Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелось хранилище топлива

Москва31 мая Вести.В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в ночь на воскресенье, 31 мая, из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище, никто не пострадал, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате вражеской воздушной атаки из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей написал чиновник

Он подчеркнул, что жители близлежащих домов эвакуированы. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала, уточняется.

По его словам, повреждения получили здания аптеки, магазинов и автомобиль в поселке Матвеево-Курган.