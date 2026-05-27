Одна их двух пострадавших в Таганроге находится в тяжелом состоянии

Слюсарь рассказал о состоянии пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки Одна их двух пострадавших в Таганроге находится в тяжелом состоянии

Москва27 мая Вести.Одна их двух пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Пострадавшие доставлены в больницу. Одна – в тяжелом состоянии написал глава региона в MAX

Ранним утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета.

По словам губернатора, в результате падения ее обломков произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского. Ранее сообщалось о двух пострадавших.