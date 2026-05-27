Москва27 маяВести.Одна их двух пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Пострадавшие доставлены в больницу. Одна – в тяжелом состояниинаписал глава региона в MAX
Ранним утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета.
По словам губернатора, в результате падения ее обломков произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского. Ранее сообщалось о двух пострадавших.