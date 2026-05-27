Слюсарь: от падения обломков ракеты загорелись автомобили в Таганроге

Москва27 мая Вести.Утром в среду, 27 мая, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в Таганроге, ее обломки попали на автомобили, которые загорелись, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского написал чиновник

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе системы противовоздушной обороны в городе.