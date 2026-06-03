Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации дронов Слюсарь: БПЛА сбили в Миллеровском районе Ростовской области

Москва3 июн Вести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 3 июня ликвидировали БПЛА над территорией миллеровского района Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе написал чиновник

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Данная информация будет уточняться.

При этом беспилотная опасность на территории региона сохраняется.