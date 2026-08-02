Москва2 авгВести.Силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали в небе над Ростовской областью около 150 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил утром 2 августа в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовскомнаписал чиновник
При этом в Миллеровском районе в результате падения обломков дрона загорелся кабель на крыше элеватора. В настоящее время возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.
При этом угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.