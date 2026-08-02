В Ростовской области силы ПВО уничтожили за ночь около 150 БПЛА

В Ростовской области ликвидировали полторы сотни дронов за ночь В Ростовской области силы ПВО уничтожили за ночь около 150 БПЛА

Москва2 авг Вести.Силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали в небе над Ростовской областью около 150 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил утром 2 августа в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском написал чиновник

При этом в Миллеровском районе в результате падения обломков дрона загорелся кабель на крыше элеватора. В настоящее время возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

При этом угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.