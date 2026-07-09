Резервуар нефтебазы загорелся в Твери в результате атаки БПЛА

Возгорание на нефтебазе в Твери произошло в результате атаки БПЛА Резервуар нефтебазы загорелся в Твери в результате атаки БПЛА

Москва9 июл Вести.Один из резервуаров Тверсокй нефтебазы загорелся в результате атаки БПЛА сегодняшней ночью, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в мессенджере МАХ.

Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза"... Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет написал глава региона

Он также отметил, что находится на месте происшествия, координируя в составе штаба мероприятия по ликвидации последствий.