Москва9 июлВести.Один из резервуаров Тверсокй нефтебазы загорелся в результате атаки БПЛА сегодняшней ночью, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в мессенджере МАХ.
Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза"... Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нетнаписал глава региона
Он также отметил, что находится на месте происшествия, координируя в составе штаба мероприятия по ликвидации последствий.