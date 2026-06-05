Три человека пострадали при атаке БПЛА в Тверской области

В Тверской области три человека пострадали при атаке БПЛА Три человека пострадали при атаке БПЛА в Тверской области

Москва5 июн Вести.В Тверской области три человека пострадали в результате пожара в дачном доме, возникшем после падения элементов сбитых БПЛА. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

По его данным, Пожар в доме оперативно потушили, повреждена большая часть строения.

В Пеновском округе в ходе отражения атаки вражеских беспилотников и падения элементов БПЛА произошло возгорание дачного жилого дома. В этот момент там находились трое взрослых. С различными травмами люди госпитализированы говорится в сообщении

Королев добавил, что дал указания главе муниципалитета связаться с пострадавшей семьей и оказать ей необходимую помощь, а Минздраву – проконтролировать ход лечения.