Королев: в домах в Ржеве в результате атаки БПЛА выбиты окна, повреждена кровля

В Ржеве в результате атаки БПЛА повреждены жилые дома Королев: в домах в Ржеве в результате атаки БПЛА выбиты окна, повреждена кровля

Москва7 мая Вести.В Ржеве ночью отражена атака вражеских беспилотников, от их ударов повреждены три жилых дома, сообщил в своем MAX-канале глава Тверской области Виталий Королев.

Он выехал на место.

В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Люди не пострадали написал чиновник

Он добавил, что 350 жителей домов, включая 60 детей, эвакуированы, размещены в местной гостинице.

Королев дал распоряжение до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. На месте развернут оперативный штаб.