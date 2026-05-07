Москва7 маяВести.В Ржеве ночью отражена атака вражеских беспилотников, от их ударов повреждены три жилых дома, сообщил в своем MAX-канале глава Тверской области Виталий Королев.
Он выехал на место.
В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Люди не пострадалинаписал чиновник
Он добавил, что 350 жителей домов, включая 60 детей, эвакуированы, размещены в местной гостинице.
Королев дал распоряжение до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. На месте развернут оперативный штаб.