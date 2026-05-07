Москва7 маяВести.Город Ржев ночью подвергся атаке вражеских беспилотников, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
Повреждения получили три жилых дома, никто из людей не пострадал.
Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостиницеговорится в сообщении губернатора
Глава региона проинформировал, что спецслужбы обследовали один из домов, в котором была повреждена кровля. Принято решение, что жильцы могут вернуться в свои квартиры. В двух других домах выбиты стекла.
Глава региона распорядился провести ко Дню Победы восстановительные работы в поврежденных зданиях.