Во Ржеве эвакуировали 350 человек из-за атаки БПЛА

Ночная атака на Ржев: эвакуированы 350 человек Во Ржеве эвакуировали 350 человек из-за атаки БПЛА

Москва7 мая Вести.Город Ржев ночью подвергся атаке вражеских беспилотников, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.

Повреждения получили три жилых дома, никто из людей не пострадал.

Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостинице говорится в сообщении губернатора

Глава региона проинформировал, что спецслужбы обследовали один из домов, в котором была повреждена кровля. Принято решение, что жильцы могут вернуться в свои квартиры. В двух других домах выбиты стекла.

Глава региона распорядился провести ко Дню Победы восстановительные работы в поврежденных зданиях.