Евраев: 40 вражеских дронов уничтожены при атаке на Ярославскую область При атаке на Ярославскую область ликвидированы 40 БПЛА ВСУ

Москва27 июл Вести.Территория Ярославской области утром 27 июля подверглась массовой атаке вражеских БПЛА. Подробности в MAX сообщил глава региона Михаил Евраев.

Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь уточнил губернатор

В результате атаки в нескольких домах выбило стекла, получил повреждения личный автотранспорт жителей региона. Всем пострадавшим будет предоставлена компенсация, заявил Евраев.

Как отметил глава региона, на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При обнаружении осколков дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Подразделения Минобороны, а также сотрудники регионального Министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжают отражать атаку врага. В настоящее время на территории области нет непосредственной угрозы атаки беспилотников.