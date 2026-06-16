Москва16 июнВести.Ярославская область подверглась массовой атаке вражеских беспилотников, есть одна пострадавшая. Об этом сообщает губернатор Михаил Евраев.
Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощьнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он предупредил, что на территории могут быть обломки сбитых дронов. В случае их обнаружения необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефонам экстренных служб.
В области продолжает действовать режим беспилотной опасности.