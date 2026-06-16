Москвичка получила ранения при массовой атаке БПЛА на Ярославскую область В Ярославской области при атаке БПЛА пострадала жительница Москвы

Москва16 июн Вести.Ярославская область подверглась массовой атаке вражеских беспилотников, есть одна пострадавшая. Об этом сообщает губернатор Михаил Евраев.

Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь написал глава региона в мессенджере MAX

Он предупредил, что на территории могут быть обломки сбитых дронов. В случае их обнаружения необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефонам экстренных служб.

В области продолжает действовать режим беспилотной опасности.