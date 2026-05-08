Евраев сообщил о попадании дрона в промышленный объект Ярославля В Ярославле в результате атаки БПЛА поврежден промышленный объект

Москва8 мая Вести.Во время ночной атаки БПЛА на Ярославскую область произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в MAX.

Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами говорится в сообщении

Губернатор предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении нужно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Продолжается работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности. Отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было, уточнил Евраев.