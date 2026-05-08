Москва8 маяВести.Во время ночной атаки БПЛА на Ярославскую область произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в MAX.
Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службамиговорится в сообщении
Губернатор предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении нужно сообщить об их местонахождении по телефону 112.
Продолжается работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности. Отбоя сигнала "Беспилотная опасность" пока не было, уточнил Евраев.