Москва23 июлВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о том, что региону угрожает опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В Ярославской области объявлена беспилотная опасностьнаписал он в мессенджере MAX
Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие, укрыться в безопасных помещениях и ждать отбоя сигнала "Беспилотная опасность".
Он заверил, что подразделения Минобороны России и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.
Учреждения региона работают в штатном режиме, добавил Евраев.
Со своей стороны, Росавиация сообщила, что в аэропорту Ярославля введены временные ограничения на полеты.