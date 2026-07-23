В Ярославской области объявлена опасность атаки БПЛА Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

Москва23 июл Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о том, что региону угрожает опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность написал он в мессенджере MAX

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие, укрыться в безопасных помещениях и ждать отбоя сигнала "Беспилотная опасность".

Он заверил, что подразделения Минобороны России и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Учреждения региона работают в штатном режиме, добавил Евраев.

Со своей стороны, Росавиация сообщила, что в аэропорту Ярославля введены временные ограничения на полеты.