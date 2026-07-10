Москва10 июлВести.На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
Уведомление об этом было опубликовано в 21.50 по московскому времени в пятницу, 10 июля.
Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданияхговорится в заявлении
Михаил Евраев подчеркнул, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки, региональные учреждения работают в штатном режиме.