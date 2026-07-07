Беспилотную опасность объявили в Ярославской области В Ярославской области объявлена опасность БПЛА

Москва7 июл Вести.Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, проинформировал жителей и гостей региона губернатор Михаил Евраев.

Это предупреждение он разместил в мессенджере MAX сегодня, 7 июля, в 9.31.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие говорится в публикации главы региона

Он сообщил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. При этом учреждения региона работают в штатном режиме.

Ранее сегодня аэропорт Ярославля (Туношна) в целях безопасности временно приостановил обслуживание авиарейсов.