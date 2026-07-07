Москва7 июлВести.Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, проинформировал жителей и гостей региона губернатор Михаил Евраев.
Это предупреждение он разместил в мессенджере MAX сегодня, 7 июля, в 9.31.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствиеговорится в публикации главы региона
Он сообщил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. При этом учреждения региона работают в штатном режиме.
Ранее сегодня аэропорт Ярославля (Туношна) в целях безопасности временно приостановил обслуживание авиарейсов.