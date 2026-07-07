Москва7 июлВести.Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна) в целях безопасности временно приостановили обслуживание авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 7 июля Росавиация ограничила полеты во всех аэропортах московского авиационного узла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности. На подлете к столице сбиты 18 украинских беспилотников.