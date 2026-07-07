Росавиация: полеты ограничены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены ограничения на полеты Росавиация: полеты ограничены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Москва7 июл Вести.Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна) в целях безопасности временно приостановили обслуживание авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 7 июля Росавиация ограничила полеты во всех аэропортах московского авиационного узла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В настоящее время на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности. На подлете к столице сбиты 18 украинских беспилотников.