В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

Москва14 июн Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ярославской области рекомендовал предпринять меры безопасности и укрыться в безопасном месте без остекления.