Москва14 июнВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атакипредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ярославской области рекомендовал предпринять меры безопасности и укрыться в безопасном месте без остекления.