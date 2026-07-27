Из-за атаки БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА Из-за атаки БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Москва27 июл Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергается атаке украинских беспилотников. В целях безопасности принято решение перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы проинформировал он на платформе в MAX

Глава региона призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и прилегающих районах либо выбирать альтернативные маршруты, минуя закрытый участок. Работы по обеспечению безопасности продолжаются, ситуация находится под контролем оперативных служб.