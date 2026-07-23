Москва23 июлВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Ярославскую область, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
В настоящее время перекрыто движение на выезде из областного центра в направлении Москвы. Нет проезда от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжаетсяговорится в заявлении главы региона
Ранее сообщалось, что на территории Ярославской области была объявлена беспилотная опасность, временно приостановил работу аэропорт Ярославля.