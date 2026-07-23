На фоне атаки украинских БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы Евраев: Ярославская область атакована украинскими БПЛА

Москва23 июл Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Ярославскую область, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

В настоящее время перекрыто движение на выезде из областного центра в направлении Москвы. Нет проезда от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается говорится в заявлении главы региона

Ранее сообщалось, что на территории Ярославской области была объявлена беспилотная опасность, временно приостановил работу аэропорт Ярославля.