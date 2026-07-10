Москва10 июлВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атакуют Ярославскую область, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

По соображениям безопасности на выезде из Ярославля перекрыто движение.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной

говорится в заявлении

Михаил Евраев обратился к жителям с просьбой избегать поездок в указанном направлении. В настоящее время идет работа по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области объявлена беспилотная опасность.