На фоне атаки БПЛА в Ярославле перекрыто движение в сторону Москвы

Ярославская область атакована БПЛА, закрыт выезд из Ярославля в Москву На фоне атаки БПЛА в Ярославле перекрыто движение в сторону Москвы

Москва10 июл Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты атакуют Ярославскую область, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.

По соображениям безопасности на выезде из Ярославля перекрыто движение.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной говорится в заявлении

Михаил Евраев обратился к жителям с просьбой избегать поездок в указанном направлении. В настоящее время идет работа по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области объявлена беспилотная опасность.