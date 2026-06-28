Евраев: в целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

В Ярославле перекрыли выезд из города Евраев: в целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Москва28 июн Вести.Из-за атаки БПЛА на Ярославскую область утром в воскресенье, 28 июня, перекрыли выезд из столицы региона, сообщил в своем MAX-канале губернатор Михаил Евраев.

По его словам, Ярославская область подверглась вражеской атаке украинских БПЛА.

В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал чиновник

Он призвал автовладельцев воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.