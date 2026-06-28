Москва28 июнВести.Из-за атаки БПЛА на Ярославскую область утром в воскресенье, 28 июня, перекрыли выезд из столицы региона, сообщил в своем MAX-канале губернатор Михаил Евраев.
По его словам, Ярославская область подверглась вражеской атаке украинских БПЛА.
В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал чиновник
Он призвал автовладельцев воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.