Евраев: в целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Из-за атак БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы Евраев: в целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Москва6 авг Вести.В связи с атаками беспилотников на Ярославскую область в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, область подвергается вражеской атаке украинских БПЛА.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал чиновник

Он призвал автовладельцев воздержаться от поездок в указанном направлении.