Москва6 авгВести.В связи с атаками беспилотников на Ярославскую область в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, область подвергается вражеской атаке украинских БПЛА.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал чиновник
Он призвал автовладельцев воздержаться от поездок в указанном направлении.