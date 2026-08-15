Москва15 авгВести.Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы перекрыто из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере МАХ.
Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал глава региона
Он также попросил жителей города выбирать пути объезда закрытого участка.