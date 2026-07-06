Москва6 июлВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
По данным главы региона, в понедельник, 6 июля, было сбито более 70 беспилотных летательных аппаратов.
Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод … Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки враганаписал в MAX Михаил Евраев
Также губернатор напомнил, что в регионе предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Сотрудники профильных служб работают с пострадавшими в индивидуальном порядке для оперативного оказания помощи.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА пострадали два человека, они получили осколочные ранения.