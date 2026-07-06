Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки на Ярославский НПЗ

Отражена крупнейшая атака на Ярославский НПЗ, сбито более 70 беспилотников Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки на Ярославский НПЗ

Москва6 июл Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

По данным главы региона, в понедельник, 6 июля, было сбито более 70 беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод … Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага написал в MAX Михаил Евраев

Также губернатор напомнил, что в регионе предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Сотрудники профильных служб работают с пострадавшими в индивидуальном порядке для оперативного оказания помощи.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА пострадали два человека, они получили осколочные ранения.