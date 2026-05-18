Москва18 маяВести.В городе Удомля Тверской области был сбит беспилотник. При падении он попал в крышу многоэтажного жилого дома, сообщает губернатор региона Виталий Королев.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
В результате отражения атаки БПЛА в городе Удомля обломки беспилотника попали в крышу 9-этажного жилого доманаписано в канале Королева в MAX
По предварительным данным, разрушений не зафиксировано, а эвакуация жильцам не понадобилась.
Было повреждено остекление балконов четырех квартир. Теперь планируется оценка ущерба и незамедлительное начало восстановительных работ.