Обломки сбитого БПЛА попали в крышу многоэтажки в Тверской области

Москва18 мая Вести.В городе Удомля Тверской области был сбит беспилотник. При падении он попал в крышу многоэтажного жилого дома, сообщает губернатор региона Виталий Королев.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В результате отражения атаки БПЛА в городе Удомля обломки беспилотника попали в крышу 9-этажного жилого дома написано в канале Королева в MAX

По предварительным данным, разрушений не зафиксировано, а эвакуация жильцам не понадобилась.

Было повреждено остекление балконов четырех квартир. Теперь планируется оценка ущерба и незамедлительное начало восстановительных работ.