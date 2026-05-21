Москва21 маяВести.В Тверской области осколки украинского БПЛА рухнули на крышу жилого дома в Удомле. Как сообщил глава региона Виталий Королев, обошлось без пострадавших.
Противник атаковал город 21 мая, в четверг.
В результате отражения атаки БПЛА осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажного жилого дома… В доме частично повреждены окна и небольшой участок кровлинаписал губернатор в мессенджере MAX
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Опасности для людей нет.
В ближайшее время специалисты начнут оценку ущерба. Власти намерены оказать жильцам всю необходимую помощь.
Тремя днями ранее обломки еще одного беспилотника упали на крышу дома в Удомле.