В Удомле Тверской области обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома

Москва21 мая Вести.В Тверской области осколки украинского БПЛА рухнули на крышу жилого дома в Удомле. Как сообщил глава региона Виталий Королев, обошлось без пострадавших.

Противник атаковал город 21 мая, в четверг.

В результате отражения атаки БПЛА осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажного жилого дома… В доме частично повреждены окна и небольшой участок кровли написал губернатор в мессенджере MAX

На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Опасности для людей нет.

В ближайшее время специалисты начнут оценку ущерба. Власти намерены оказать жильцам всю необходимую помощь.

Тремя днями ранее обломки еще одного беспилотника упали на крышу дома в Удомле.