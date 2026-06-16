Евраев: продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске

К тушению пожара на топливной базе в Рыбинске привлечены все силы Евраев: продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске

Москва16 июн Вести.Все необходимые силы и средства привлечены к тушению пожара на топливной базе в Рыбинске, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере МАХ.

Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске… Привлечены все необходимые силы и средства написал глава региона

Пожар на промышленном объекте начался после атаки БПЛА в воскресенье. В районе зафиксированы осадки с продуктами горения. Также проводятся работы по предотвращению загрязнения Рыбинского водохранилища, для этого установлены боновые заграждения. В Волковском ручье взяты пробы воды.