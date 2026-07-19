Москва19 июлВести.В городе Рыбинске Ярославской области в административном здании произошел пожар, в результате которого была уничтожена кровля здания и оборудование цехов. Об этом сообщает МЧС по региону.
Возгорание, произошедшее 17 июля, ликвидировали 42 человека личного состава и 10 единиц техники.
В ходе тушения огня было эвакуировано 7 единиц техники и 10 газовых баллонов.
Огнем уничтожена кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метровнаписано в канале ведомства
Кроме того, имеются повреждения и у стен смежных помещений. Их площадь составила 500 "квадратов".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства пожара.