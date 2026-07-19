В Рыбинске произошел пожар, уничтоживший кровлю здания и оборудование цехов

В ярославском Рыбинске пожар нанес ущерб цехам на площади 320 "квадратов" В Рыбинске произошел пожар, уничтоживший кровлю здания и оборудование цехов

Москва19 июл Вести.В городе Рыбинске Ярославской области в административном здании произошел пожар, в результате которого была уничтожена кровля здания и оборудование цехов. Об этом сообщает МЧС по региону.

Возгорание, произошедшее 17 июля, ликвидировали 42 человека личного состава и 10 единиц техники.

В ходе тушения огня было эвакуировано 7 единиц техники и 10 газовых баллонов.

Огнем уничтожена кровля здания и оборудование цехов на площади 320 квадратных метров написано в канале ведомства

Кроме того, имеются повреждения и у стен смежных помещений. Их площадь составила 500 "квадратов".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства пожара.