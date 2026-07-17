Крупный пожар произошел на складе с продуктами в Хабаровске

В Хабаровске тушат склад на площади в тысячу квадратных метров Крупный пожар произошел на складе с продуктами в Хабаровске

Москва17 июл Вести.В Хабаровске горит одноэтажный склад. Пламя охватило тысячу квадратных метров, в здании рухнула кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Поступило сообщение о возгорании продуктового одноэтажного склада на улице Индустриальной в Хабаровске… Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным администрации, рядом расположены металлические контейнеры с газовыми баллонами, однако при проверке эта информация не подтвердилась.