Москва17 июлВести.В Хабаровске горит одноэтажный склад. Пламя охватило тысячу квадратных метров, в здании рухнула кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Поступило сообщение о возгорании продуктового одноэтажного склада на улице Индустриальной в Хабаровске… Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метровговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным администрации, рядом расположены металлические контейнеры с газовыми баллонами, однако при проверке эта информация не подтвердилась.