Пожар на складе в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 "квадратов"

В Южно-Сахалинске продолжают бороться с крупным пожаром на складе Пожар на складе в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 "квадратов"

Москва23 июн Вести.В Южно-Сахалинске на улице Крайняя огнеборцы продолжают тушить пожар на складе с пластиковой продукцией, сообщает главк МЧС по Сахалинской области.

По последним данным на 14 часов по Москве (22.00 по местному времени), он локализован на площади 1000 квадратных метров.

Пожар в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 квадратных метров. Пожарными и спасателями из здания всего эвакуировано 14 газовых баллонов говорится в публикации ведомства в MAX

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля по всей площади здания и существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Тушение осложняла высокая пожарная загрузка и сильные порывы ветра.

Кроме того, быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение и сообщение о пожаре, пояснили в спасательном ведомстве.

На данный момент тушение продолжается, сведений о пострадавших не поступало.