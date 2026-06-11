В Заельцовском районе Новосибирска загорелся склад пластиковой продукции В Новосибирске горит трехэтажный склад, площадь возгорания - 2800 "квадратов"

Москва11 июн Вести.В Новосибирске пожарные тушат возгорание на складе пластиковой продукции на площади 2800 "квадратов". Об этом сообщило МЧС России на платформе MAX.

В Новосибирске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе… Предварительная площадь 2800 квадратных метров говорится в публикации МЧС

Отмечается, что ЧП произошло в трехэтажном кирпичном здании на улице Даргомыжского в Заельцовском районе. Склад эксплуатируется частично. К моменту прибытия первых спасателей наблюдался густой черный дым.

По предварительным данным, огнем охвачено 2800 квадратных метров.