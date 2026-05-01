Москва1 маяВести.В городе Искитим Новосибирской области вспыхнул торговый центр "Апельсин". О пожаре пишет управление МЧС России по региону в MAX.
По предварительным данным, огонь распространился на площадь 5 000 квадратных метров.
В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре "Апельсин" по адресу улица Ленинградская, 19аговорится в сообщении
Уточняется, что здание охвачено огнем внутри, также пламя перекинулось на кровлю.
В тушении участвуют более 80 человек, они привлекли 27 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды используют пожарный поезд.
О пострадавших не сообщается.