Прокуратура Новосибирской области: идет проверка по факту пожара в ТЦ Искитима

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в ТЦ Новосибирской области Прокуратура Новосибирской области: идет проверка по факту пожара в ТЦ Искитима

Москва2 мая Вести.Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием в ночь на субботу, 2 мая, в ТЦ "Апельсин" в городе Искитим Новосибирской области, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности как на момент ЧП, так и в период эксплуатации здания отмечается в сообщении

Надзорное ведомство проверит исполнение должностными лицами ТЦ обязанностей по обеспечению исправности систем автоматической пожарной сигнализации, соблюдению противопожарного режима арендаторами и персоналом.