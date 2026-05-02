Москва2 маяВести.Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием в ночь на субботу, 2 мая, в ТЦ "Апельсин" в городе Искитим Новосибирской области, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности как на момент ЧП, так и в период эксплуатации зданияотмечается в сообщении
Надзорное ведомство проверит исполнение должностными лицами ТЦ обязанностей по обеспечению исправности систем автоматической пожарной сигнализации, соблюдению противопожарного режима арендаторами и персоналом.