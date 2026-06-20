В Краснодаре перепроверят соблюдение правил безопасности в краснодарском ТЦ

Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности в атакованном ТЦ В Краснодаре перепроверят соблюдение правил безопасности в краснодарском ТЦ

Москва20 июн Вести.Прокуратура Краснодарского края в рамках проверки по уголовному делу о нападении на торговый центр оценит соблюдение правил безопасности в нем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Также прокуратура в ходе настоящей проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей написано в MAX ведомства

Расследование дела находится на личном контроле и.о. прокурора края Александра Трухина.

Ранее также сообщалось, что совершившего нападение на ТЦ молодой человек будет проверен на вменяемость. От его действий погибла одна женщина, еще пятеро пострадали.