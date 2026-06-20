Москва20 июнВести.Следственные органы работают с молодым человеком, напавшим на людей в торговом центре в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба СКР, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, фигуранта отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.
Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертизаговорится в сообщении СК России в мессенджере MAX
Днем 20 июня, в субботу, юноша вооружился, предположительно, ножом и ранил несколько человек в ТЦ, расположенном на улице Западный Обход. Одна женщина погибла, еще пятеро получили ранения.
Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, пострадавшие находятся в местных больницах в состоянии средней степени тяжести.