СК: напавшему на людей в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Молодого человека, напавшего на людей в Краснодаре, проверят на вменяемость СК: напавшему на людей в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Москва20 июн Вести.Следственные органы работают с молодым человеком, напавшим на людей в торговом центре в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба СКР, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, фигуранта отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза говорится в сообщении СК России в мессенджере MAX

Днем 20 июня, в субботу, юноша вооружился, предположительно, ножом и ранил несколько человек в ТЦ, расположенном на улице Западный Обход. Одна женщина погибла, еще пятеро получили ранения.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, пострадавшие находятся в местных больницах в состоянии средней степени тяжести.