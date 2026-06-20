При атаке мужчины на краснодарский ТЦ пострадала беременная женщина Беременная женщина пострадала в ТЦ, атакованном 19-летним мужчиной

Москва20 июн Вести.Еще одной жертвой 19-летнего мужчины, совершившего нападение на краснодарский торговый центр, стала беременная женщина. Об этом сообщает ТАСС.

Среди пострадавших при нападении мужчины на посетителей ТЦ в Краснодаре беременная женщина написано в материале агентства

Нападение молодого человека на торговый центр произошло в субботу днем. Предположительно, он был вооружен ножом, которым ранил несколько человек.

От его рук погибла одна женщина. Еще пятеро пострадали – они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Юношу будут проверять на вменяемость.