Москва20 июнВести.Еще одной жертвой 19-летнего мужчины, совершившего нападение на краснодарский торговый центр, стала беременная женщина. Об этом сообщает ТАСС.
Среди пострадавших при нападении мужчины на посетителей ТЦ в Краснодаре беременная женщинанаписано в материале агентства
Нападение молодого человека на торговый центр произошло в субботу днем. Предположительно, он был вооружен ножом, которым ранил несколько человек.
От его рук погибла одна женщина. Еще пятеро пострадали – они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Юношу будут проверять на вменяемость.